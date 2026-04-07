Reflotan romance entre Maite Orsini con otro jugador de la ‘Generación Dorada’: “Él mismo me contó”

Maite Orsini continúa en el ojo público. La semana pasada se encendieron las alarmas de un posible romance entre la exdiputada y el periodista Roberto Cox en Francia. No obstante, ambos lo negaron.

Ahora, en medio de un espacio de farándula sacaron a la luz una desconocido affaire que tuvo Orsini con un exjugador de La Roja: Mauricio Pinilla.

La “bomba” fue lanzada en el programa Hay que decirlo por parte de Gisella Gallardo, esposa del exdelantero de la Selección Chilena.

La comunicadora reveló que fue el mismo Pinilla que se lo contó cuando se reconciliaron. De hecho, explicó que el romance entre ambos se produjo cuando estaban separados.

“Ella lo negó, dijo que nada que ver. Yo a él no lo encaré, pero él mismo me contó que era verdad”, relató Gisella Gallardo en el espacio televisivo.

Respecto al affaire, la esposa del exjugador comentó que “con Mauricio fue algo de una semana, con suerte habrán salido tres veces”.

Paralelamente, en el mismo programa, Pamela Díaz dio a conocer otro romance que la exparlamentaria habría tenido con un hombre “importante”. De hecho, la “Fiera” dijo tener una fotografía de ambos. Sin embargo, no reveló el nombre.