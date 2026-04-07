Harry Potter llega por primera vez a Chile con la experiencia del Bosque Prohibido en Quinta Normal

Los fanáticos del universo de Harry Potter ya tienen una nueva cita en Santiago. Por primera vez en Chile y también en Latinoamérica, aterrizará Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, una propuesta inmersiva al aire libre que abrirá sus puertas el próximo 24 de abril en el Parque Quinta Normal.

La actividad, presentada por Warner Bros. Discovery Global Experiences, Fever y en colaboración con LOTUS, promete transformar uno de los parques más emblemáticos de la capital en un sendero nocturno inspirado en el recordado Bosque Prohibido de las películas.

La experiencia se desplegará en un recorrido iluminado de cerca de un kilómetro, pensado para familias, coleccionistas de recuerdos y seguidores del mundo mágico de todas las edades.

Según la información entregada por la organización, el trayecto incluirá escenas y referencias a momentos icónicos de las sagas Harry Potter y Fantastic Beasts, además de criaturas como hipogrifos, nifflers y otras sorpresas. Todo esto en una experiencia que ya ha convocado a más de dos millones de visitantes en países como Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Estados Unidos y Canadá.

Cuándo será la venta de entradas y qué traerá el recorrido

La apertura oficial será el 24 de abril de 2026, pero la venta general de entradas comenzará el miércoles 15 de abril. Antes de eso, los fanáticos podrán inscribirse en una lista de espera para acceder anticipadamente a través del sitio oficial del evento.

Además, los clientes de Caja Los Andes tendrán acceso a una preventa especial de 24 horas desde el 13 de abril al mediodía, con un 20% de descuento y un máximo de dos tickets por afiliado, hasta agotar stock.

Desde la organización destacaron el carácter especial de esta llegada al país. César Ruiz, manager regional de Fever Originals en Latinoamérica, aseguró: “Estamos encantados de traer este recorrido encantado al mercado chileno”. Junto con ello, añadió: “Esta experiencia de nivel mundial será un evento inolvidable tanto para los habitantes de Santiago como para los que vengan de fuera”.

Al final del recorrido, los asistentes podrán acceder a una aldea temática con puestos de comida y bebida, además de una tienda con mercancía oficial y exclusiva.

La actividad será apta para todas las edades, con una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos. Eso sí, la organización advirtió que el sendero contempla superficies irregulares, propias de un parque, por lo que algunas zonas podrían presentar dificultades para personas en silla de ruedas.

Con su debut en Quinta Normal, la franquicia suma una nueva experiencia en vivo para un público chileno que por años ha seguido de cerca la expansión global del mundo mágico. Y ahora, por primera vez, esa magia tendrá una versión nocturna, local y a gran escala en Santiago.