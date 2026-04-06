Escándalo en el wrestling: detienen a exestrella de la WWE tras denuncia por violencia de género

Durante las últimas horas se dio a conocer un nuevo escándalo que envuelve a los principales e históricos rostros de la World Wrestling Entertainment (WWE).

En esta oportunidad, se reportó la detención de una exestrella tras ser acusado por violencia de género, específicamente por agredir física y verbalmente a su pareja.

Se trata nada más y nada menos que de Alberto Rodríguez, conocido mundialmente en el rubro de la lucha libre como 'El Patrón' o Alberto del Río.

Su arresto se dio este lunes 6 de abril en San Luis Potosí, Ciudad de México. El incidente en cuestión tuvo lugar en el fraccionamiento Lomas del Tec, desde donde la víctima logró contactar a los servicios de emergencia.

Según los informes preliminares, efectivos de la Guardia Civil estatal arribaron al domicilio en el momento exacto en que se producía el ataque.

Al constatar que la mujer presentaba lesiones visibles en el rostro y los brazos, los uniformados procedieron al arresto inmediato del ex campeón de la WWE.

Actualmente, el hombre de 48 años se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, organismo que determinará su situación legal y los cargos que deberá enfrentar por este suceso.

Marcado por el éxito y la controversia

Alberto del Río es una de las figuras más polarizantes de la lucha libre contemporánea. Nacido el 25 de mayo de 1977, heredó un linaje de prestigio al ser hijo de la leyenda Dos Caras y hermano de El Hijo de Dos Caras.

Antes de saltar al estrellato mundial, destacó en la lucha grecorromana, disciplina en la que alcanzó logros internacionales como el tercer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de 1997 en la República Checa.

En su carrera pudo lograr una importante cantidad de hitos, entre los que destacan medallas en los Juegos Panamericanos y los cuatro campeonatos mundiales de lucha libre, entre otros.

Fuera del cuadrilátero, Rodríguez es padre de tres hijos fruto de su matrimonio con su exesposa, Angela Velkei. En el ámbito del entretenimiento, el público también lo recuerda por su paso en algunos realities.

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Antecedentes y conflictos legales

Esta no es la primera vez que ‘El Patrón’ enfrenta problemas con la justicia o situaciones polémicas. El historial del luchador registra episodios complejos en distintos países:

2016: Protagonizó una relación de alta exposición mediática con la luchadora Paige, marcada por constantes altibajos.

Protagonizó una relación de alta exposición mediática con la luchadora Paige, marcada por constantes altibajos. 2020: Fue arrestado en San Antonio, Texas, bajo cargos de agresión sexual , proceso del cual las autoridades estadounidenses finalmente lo absolvieron.

Fue arrestado en San Antonio, Texas, bajo cargos de , proceso del cual las autoridades estadounidenses finalmente lo absolvieron. Sanciones deportivas: En la empresa Triple A, recibió una suspensión de seis meses en Tijuana tras un altercado en el que lanzó una silla hacia un espectador durante una función en vivo.

Su reciente captura añade un nuevo capítulo a su turbulenta vida personal, cuya carrera profesional vuelve a quedar en segundo plano ante la gravedad de las acusaciones de violencia doméstica.