Boca Juniors pisó por primera vez la cancha del Claro Arena y esta fue la reacción de sus jugadores: no se vio en TV / RODRIGO ARANGUA

A menos de dos horas del pitazo inicial contra la UC, y antes del calentamiento previo, el plantel de Boca Juniors tuvo su primer contacto con la cancha del Claro Arena.

Los jugadores del cuadro “xeneize” salieron a reconocer el césped sintético del recinto precordillerano, y varios tuvieron reacciones que no pasaron desapercibidas.

Uno de ellos fue Nicolás Figal. Apenas pisó la superficie, el defensa argentino se agachó, tocó con sus manos el césped e incluso levantó parte del relleno de corcho para examinar de cerca las condiciones del terreno.

Otro que captó las miradas fue Leandro Paredes. El volante, campeón del Mundo con Argentina en 2022, frotó su pie con el césped y luego le dio suaves golpes, como intentando descifrar su comportamiento.

Todo ocurrió en medio de las pifias de los hinchas de la UC, que contrastaban con los cánticos y aplausos de los cerca de dos mil fanáticos de Boca Juniors que llegaron hasta el Claro Arena.