“No hice nada ilegal”: hombre haitiano que ingresó con 22 niños a Chile revela cómo se realizaban los viajes desde Haití

Uno de los adultos mencionados en el preinforme de la Contraloría General de la República por el ingreso de menores haitianos a Chile defendió su rol en los viajes realizados entre 2024 y 2025, en medio de la investigación por supuestos procesos de reunificación familiar.

Se trata de Willy Laurent, quien conversó de manera exclusiva con 24 Horas y aseguró que los traslados fueron realizados “de buena fe” para colaborar con familias haitianas que no podían viajar por no contar con visa.

De acuerdo con el documento de Contraloría, Laurent realizó cuatro viajes a Chile y, aunque en cada vuelo varió la cantidad de menores a su cargo, en total ingresó al país con 22 niños durante ese periodo.

Al ser consultado por estos antecedentes, sostuvo que actuó con autorización de los padres de los menores. “Todo ese viaje lo hice de buena fe para ayudar a las familias, como ellos no tienen la posibilidad para viajar porque todos para viajar deberían tener una visa. Entonces, como ellos no tienen la posibilidad, yo tengo la posibilidad de colaborar con ellos”, afirmó.

En esa línea, explicó que para acompañar a los niños contaba con documentación legalizada. “Una declaración jurada en notaría, apostillada, como le dice la ley, para poder acompañar a los niños, para llegar aquí en Chile”, señaló.

Cómo era el ingreso de los menores a Chile

Laurent también detalló cómo se realizaba el proceso una vez que llegaban al país y aseguró que todos los menores pasaban por control de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Todo niño llega con visa y con la autorización. Entonces, cuando llega a Chile, la PDI le revisa la visa. Cuando termina el proceso, la PDI toma a todos los niños conmigo y sale afuera y se los entrega a cada padre, cada madre”, relató.

Además, indicó que el procedimiento incluía completar un documento con los datos de los adultos responsables, como nombre, RUT y dirección.

“Si no está un padre o madre, debería esperar hasta que llegue para entregar en su mano y cuando se aparece, firmado, y ahí sí podía ir a mi casa”, agregó.

Respecto al estado actual de los niños, niñas y adolescentes, Laurent sostuvo que “hay cosas que yo no debería contar porque no es mi trabajo. La mayoría de ellos tienen su padre, su madre y tienen su carnet, está legal aquí. Cualquier cosa que las autoridades quieran saber. Yo creo que tienen que verlo directamente con los padres, con la madre”, afirmó.

Finalmente, descartó haber actuado fuera de la ley y emplazó a revisar los registros del aeropuerto. “Cualquier persona para aclarar debería ir al aeropuerto, ahí va a encontrar todos los registros porque porque yo no hice nada ilegal”, cerró.