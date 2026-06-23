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Balacera en velorio de hincha de Colo-Colo termina con dos heridos en Peñalolén: atacantes serían de la “U”

Un grupo de sujetos llegó al lugar, sustrajo un lienzo y posteriormente efectuó disparos, según los antecedentes preliminares.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Balacera en velorio de hincha de Colo-Colo termina con dos heridos en Peñalolén: atacantes serían de la “U”

Balacera en velorio de hincha de Colo-Colo termina con dos heridos en Peñalolén: atacantes serían de la “U”

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La Fiscalía ECOH investiga un ataque armado registrado durante un velorio en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana, que dejó a dos hombres heridos.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió durante la noche en el sector de 3 Poniente con pasaje 375, donde se realizaba el velorio de un hincha de Colo-Colo.

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En ese contexto, llegaron cerca de 15 sujetos a bordo de cuatro vehículos, quienes sustrajeron un lienzo del “Cacique” y posteriormente efectuaron diversos disparos. Según testigos, serían hinchas de Universidad de Chile.

Doble homicidio frustrado

El ataque dejó a dos ciudadanos chilenos de 36 años heridos. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Dr. Luis Tisné Brousse, mientras que el otro ingresó al Hospital del Salvador.

Personal de la Fiscalía ECOH se trasladó al lugar junto a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las pericias correspondientes en el marco de la investigación por este doble homicidio frustrado.

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