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Balacera en velorio de hincha de Colo-Colo termina con dos heridos en Peñalolén: atacantes serían de la “U”

La Fiscalía ECOH investiga un ataque armado registrado durante un velorio en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana, que dejó a dos hombres heridos.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió durante la noche en el sector de 3 Poniente con pasaje 375, donde se realizaba el velorio de un hincha de Colo-Colo .

En ese contexto, llegaron cerca de 15 sujetos a bordo de cuatro vehículos, quienes sustrajeron un lienzo del “Cacique” y posteriormente efectuaron diversos disparos. Según testigos, serían hinchas de Universidad de Chile.

Doble homicidio frustrado

El ataque dejó a dos ciudadanos chilenos de 36 años heridos. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Dr. Luis Tisné Brousse, mientras que el otro ingresó al Hospital del Salvador.