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Chilena viral por golpear a mujer racista en metro de España rompe el silencio: “Que quede claro que no sé pelear”

La joven de 26 años enfrentó a una desconocida que lanzaba una serie de ataques al interior de un vagón. “Me enceguecí”, afirmó la rancagüina.

Javier Méndez

Chilena viral por golpear a mujer racista en metro de España rompe el silencio: “Que quede claro que no sé pelear”

A finales de mayo, un violento incidente en el Metro de Barcelona, en España, se viralizó en las redes sociales. En el registro, una mujer lanzaba una serie de insultos racistas contra pasajeros de uno de los vagones.

Eso sí, lo que más llamó la atención del clip fue la aparición de una joven chilena que no se quedó de brazos cruzados y la enfrentó a los golpes, con insultos de grueso calibre incluidos.

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La compatriota resultó ser una rancagüina de 26 años, quien incluso hizo un reel en Instagram (@dayan_cm) para explicar el enfrentamiento bajo tierra.

Según contó esta semana a LUN, todo ocurrió cuando regresaba de madrugada a su casa junto a un amigo. “Cuando yo me subí, esta chica ya venía gritando e insultando a todos”, aseguró.

Ahí, cuando notó que la desconocida incluso golpeó a una persona, intentó intervenir. “Me paré y le dije: ‘¿Qué onda?, ¿qué te pasa? Nos estás molestando a todos, cállate’. Ella me escupió y ahí como que me enceguecí y la golpeé de vuelta”, recordó.

Según contó, lleva cuatro años en la ciudad extranjera, de la que resultó flechada. Su idea original era estar por tres meses, porque ya tenía una vida en la Región de O’Higgins, e incluso había terminado de estudiar Párvulo.

El episodio que quedó plasmado en las plataformas digitales sería la primera vez en que la agreden tan violentamente. Eso sí, ya la habían insultado por ser latina. “Nos tienen muy estigmatizados porque hay muchos carteristas latinos aquí”, detalló.

Me gustaría que quede claro que yo no sé pelear, nunca fue mi intención que pasara esta situación, ni menos meter a mi amigo entremedio. Fue algo súper inesperado. No es mi forma de resolver los problemas”, se sinceró.

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