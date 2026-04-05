;

El “Dewey original” no vuelve: actor de “Malcolm in the Middle” rechazó millonaria oferta y esta es la razón

El querido hermano menor de Malcom debió ser recatado para volver a la pantalla, en uno de los reencuentros televisivos más esperados del 2026.

Nelson Quiroz

Malcom in the middle

Malcom in the middle

El esperado regreso de la serie Malcolm in the Middle (Malcolm el de en medio) tendrá una ausencia clave: Erik Per Sullivan no volverá a interpretar a Dewey, pese a los intentos de la producción por sumarlo al proyecto.

La información fue revelada por Jane Kaczmarek, quien dio vida a Lois en la ficción, y aseguró que el actor rechazó una millonaria oferta para participar en el revival.

ADN

Malcom in the middle

De esta forma, el personaje de Dewey será el único del elenco original que será recasteado en esta nueva etapa de la serie, titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta). El rol ahora quedará en manos de Caleb Ellsworth-Clark.

El revival, que contará con cuatro episodios, traerá de vuelta a Frankie Muniz como Malcolm, junto a Bryan Cranston y la propia Kaczmarek en sus roles de Hal y Lois. También regresarán Christopher Kennedy Masterson y Justin Berfield como Francis y Reese, respectivamente.

Revisa también

ADN

La trama mostrará a Malcolm reencontrándose con su caótica familia en medio de la celebración del aniversario número 40 de sus padres, reactivando las dinámicas que marcaron a la popular comedia.

¿Por qué no vuelve “Dewey”?

Pero sobre la ausencia de Dewey, según detalló el The Guardian, esto se debe a que Per Sullivan está actualmente enfocado en su vida académica en la Harvard University, donde se encuentra estudiando literatura, lo que pesó más que cualquier propuesta económica.

“Le ofrecieron mucho dinero, pero simplemente dijo que no”, comentó Kaczmarek al mencionado medio, destacando además el compromiso del exintérprete con sus estudios.

Además del retorno de la disfuncional familia, la nueva entrega incorporará personajes inéditos, incluyendo a los hermanos menores ya adultos y a la hija del protagonista, ampliando así el universo de la serie original, que verá su estreno este de 10 de abril en Disney+.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad