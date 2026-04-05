El “Dewey original” no vuelve: actor de “Malcolm in the Middle” rechazó millonaria oferta y esta es la razón

El esperado regreso de la serie Malcolm in the Middle (Malcolm el de en medio) tendrá una ausencia clave: Erik Per Sullivan no volverá a interpretar a Dewey, pese a los intentos de la producción por sumarlo al proyecto.

La información fue revelada por Jane Kaczmarek, quien dio vida a Lois en la ficción, y aseguró que el actor rechazó una millonaria oferta para participar en el revival.

Malcom in the middle Ampliar

De esta forma, el personaje de Dewey será el único del elenco original que será recasteado en esta nueva etapa de la serie, titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta). El rol ahora quedará en manos de Caleb Ellsworth-Clark.

El revival, que contará con cuatro episodios, traerá de vuelta a Frankie Muniz como Malcolm, junto a Bryan Cranston y la propia Kaczmarek en sus roles de Hal y Lois. También regresarán Christopher Kennedy Masterson y Justin Berfield como Francis y Reese, respectivamente.

La trama mostrará a Malcolm reencontrándose con su caótica familia en medio de la celebración del aniversario número 40 de sus padres, reactivando las dinámicas que marcaron a la popular comedia.

¿Por qué no vuelve “Dewey”?

Pero sobre la ausencia de Dewey, según detalló el The Guardian, esto se debe a que Per Sullivan está actualmente enfocado en su vida académica en la Harvard University, donde se encuentra estudiando literatura, lo que pesó más que cualquier propuesta económica.

“Le ofrecieron mucho dinero, pero simplemente dijo que no”, comentó Kaczmarek al mencionado medio, destacando además el compromiso del exintérprete con sus estudios.

Además del retorno de la disfuncional familia, la nueva entrega incorporará personajes inéditos, incluyendo a los hermanos menores ya adultos y a la hija del protagonista, ampliando así el universo de la serie original, que verá su estreno este de 10 de abril en Disney+.