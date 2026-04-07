Asalto en sucursal de BancoEstado en La Florida: delincuentes roban $7 millones y huyen en moto

Un violento asalto afectó a una sucursal de BancoEstado en la comuna de La Florida, luego de que dos delincuentes llegaran en motocicleta y lograran sustraer cerca de $7 millones desde las cajas de atención de público.

El hecho ocurrió este martes cuando al menos 15 personas se encontraban al interior del recinto bancario, en una escena que volvió a encender las alertas por la seguridad en este tipo de instalaciones.

De acuerdo con la información policial, uno de los asaltantes ingresó solo a la sucursal con el rostro cubierto y armado, mientras su acompañante lo esperaba en el exterior a bordo de la motocicleta en la que ambos habían llegado.

Una vez dentro, el delincuente intimidó al vigilante privado, le quitó su arma de servicio y luego tomó la recaudación disponible a esa hora, para después escapar rápidamente del lugar junto a su cómplice.

Delincuentes abandonaron la motocicleta tras escapar con el dinero

El prefecto de la Prefectura Cordillera de Carabineros, coronel Ignacio Toledo, entregó detalles sobre la dinámica del robo y explicó: “Al interior de la sucursal hizo ingreso una sola persona con su rostro cubierto, premunido con un arma de fuego, intimidó al vigilante privado, le sustrajo su armamento y tomó la recaudación que hasta esa hora tenía la sucursal bancaria, que eran cerca de siete millones de pesos”.

La autoridad agregó que el atraco fue ejecutado con una división clara de roles. En esa línea, señaló: “Al interior de la sucursal, esta persona actuó en forma solitaria, y en el exterior había otra persona que la estaba esperando en una motocicleta”. Luego de concretar el asalto, ambos escaparon y, según detalló el oficial, “posteriormente dejan abandonado la moto en el sector poniente de la comuna de La Florida”.

Uno de los elementos relevantes del caso es que el dinero sustraído no provino de las bóvedas del banco, sino directamente desde las cajas de atención de público. Eso sugiere una acción rápida y focalizada, orientada a aprovechar el efectivo disponible en ese momento sin intentar acceder a zonas de mayor resguardo dentro de la sucursal.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros. Según indicó el coronel Toledo, “el trabajo investigativo va a estar a cargo del personal del departamento del OS 9 y del Laboratorio de Criminalística”, mientras continúan las pericias para identificar y ubicar a los autores del robo.