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VIDEO. Tuvieron que salir arrancando: equipo de CHV escapa por agresiones durante retiro de vehículos en Peñalolén

El despacho en vivo se descontroló entre gritos, empujones y lanzamiento de objetos.

Nelson Quiroz

CAPTURAS CHV

CAPTURAS CHV

Momentos de alta tensión se vivieron la mañana de este lunes en Peñalolén durante un operativo municipal para retirar vehículos abandonados, situación que quedó en evidencia en un despacho en vivo del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, cuyo equipo terminó huyendo del lugar tras ser agredido.

El procedimiento, que contemplaba el retiro de al menos 34 automóviles en calle Venezuela y sectores aledaños, ya mostraba señales de conflicto desde sus primeras etapas.

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Vecinos manifestaron posturas divididas: algunos respaldaban la intervención por problemas de seguridad y suciedad, mientras otros se oponían a que se llevaran sus vehículos.

Uno de los momentos más críticos se produjo cuando el dueño de una camioneta intentó evitar que su vehículo fuera retirado. Pese a los intentos de diálogo con inspectores municipales y Carabineros, el hombre insistió en moverlo por su cuenta, lo que obligó a solicitar refuerzos policiales y elevó la tensión en el lugar.

Sin embargo, el punto más álgido se registró minutos después, cuando otro sujeto llegó visiblemente alterado, lanzó amenazas y protagonizó un intento de agresión contra personal municipal y el equipo de prensa. La situación escaló rápidamente: comenzaron los gritos, empujones y lanzamiento de objetos como piedras y botellas.

Ante este escenario, el equipo de Chilevisión debió abandonar el lugar de forma urgente para resguardar su integridad. Según relataron en pantalla, incluso un proyectil impactó a centímetros de la cámara, mientras su camarógrafo fue auxiliado por trabajadores de otro canal.

“El ambiente cambió completamente y se descontroló”, señalaron desde el estudio, confirmando que el equipo logró ponerse a salvo, aunque denunciaron falta de contingente policial suficiente para contener la situación.

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