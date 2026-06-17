Megarreforma del Gobierno avanza al Senado: proyecto es aprobado en Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Gobierno, en una votación clave realizada hace algunos segundos en el Congreso Nacional. Con este resultado, la iniciativa pasa ahora a la Sala del Senado.

El proyecto avanzó por 3 votos a favor y 2 en contra, manteniendo el corazón de la iniciativa intacto. Es decir, conserva sus principales puntos: la rebaja al impuesto corporativo, el crédito al empleo, la desregulación medioambiental y la invariabilidad tributaria.

Los votos en contra fueron de las senadoras Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini, ambas del Partido Socialista. Pese a ese rechazo, la mayoría de la comisión permitió que el proyecto diera un paso relevante en su tramitación.

Ahora, la iniciativa deberá ser revisada por la Sala del Senado. Si se aprueba en esa instancia, volverá a las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo para su discusión en particular, etapa en la que podrían presentarse indicaciones y cambios al articulado.