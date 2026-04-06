Jeannette Jara y la caída de apoyo al gobierno: “Cuando prometes y no cumples, eso desafecta a la política de la gente”

Durante este lunes, en conversación con ADN Hoy, la exministra del Trabajo y actual directora de la consultora Faro, Jeannette Jara, analizó el reordenamiento de la oposición tras su salida del Partido Comunista, donde llamó a una oposición “unida y activa” frente al gobierno de José Antonio Kast, y cuestionó promesas incumplidas del Ejecutivo

“Cuando Chile elige un gobierno y un oficialismo, ese mismo día elige una oposición. Y a veces cuesta tener conciencia de lo que eso significa. Primero, porque se perdió una elección; y segundo, porque hay muchos incentivos al desmarque”, dijo.

En esa línea, advirtió que la falta de unidad responde, en parte, a los tiempos políticos. “Como no hay elecciones en tres años más, hay harto tiempo en el cual la unidad no se hace un imperativo, por decirlo bien concretamente”, afirmó.

“Vengo hace poco de Argentina y vi una oposición que se ha demorado mucho en tomar, con una base unitaria, el liderazgo de lo que significa ser alternativa a quien gobierna. Milei ya lleva dos años (...) pero quienes apostaban a que se desgastara automáticamente han estado dos años esperando como espectadores. Yo creo que el rol de la oposición no es ese”.

En ese sentido, enfatizó que la oposición debe asumir un rol activo. “Por el contrario, debe estar vigilante, fiscalizar lo que hace el gobierno y, por cierto, comprometer alternativas, además de valorar aquello que le parezca adecuado”.

Rol político tras elecciones

Respecto a su futuro político tras la última elección presidencial, Jara descartó asumir un rol central orgánico. “Más que un rol orgánico, porque no hay un candidato eterno ni un coordinador de coordinadores, lo que voy a hacer es seguir participando desde la dirección del Partido Comunista, con mi opinión, y también desde espacios públicos”.

“La centroizquierda chilena tiene futuro. Hay distintos liderazgos que deben jugar un rol en este periodo. Veo en el Partido Socialista a Paulina Vodanovic y Daniela Cicardini; en el Frente Amplio, a Tomás Vodanovic y al propio Presidente Gabriel Boric; y en el Partido Comunista, a Carol Cariola, Camila Vallejo y a mí misma”, dijo.

En cuanto al contexto político actual, advirtió sobre el impacto en la ciudadanía. “ Lo que está pasando en Chile es bien delicado . Afecta principalmente a las personas que están en sus casas, y alguien tiene que hacerse cargo de poner esos puntos sobre la mesa, porque si no pasan desapercibidos”.

Gobierno de José Antonio Kast

Al evaluar el primer mes del gobierno de José Antonio Kast, la exministra fue crítica. “Gobernar es difícil. Si el Presidente Kast tenía una idea distinta, estaba equivocado. Se le dijo muchas veces en campaña que varias de sus promesas eran difíciles de cumplir, y cuando se promete y no se cumple, eso desafecta a la ciudadanía de la política”.

“Se instala la sensación de que la política no sirve para nada, que da lo mismo por quién votar, y eso incentiva los populismos. Creo que ha tenido una instalación difícil, entre otras cosas, por las expectativas que generó”, añadió.

Como ejemplo, mencionó el caso de las auditorías anunciadas en campaña. “Se admitió que no se van a hacer auditorías. Eso se planteó en campaña, pero para hacer una auditoría se requiere una licitación pública, recursos y tiempo. Era evidente que no iba a ocurrir, porque el gobierno podría pasar un año completo inmovilizado esperando resultados”.

“No dudo del interés por abordar la seguridad, porque es una prioridad transversal. Pero hay elementos preocupantes. El primero es que, siendo el tema central, el ministerio de Seguridad fue el que más se demoraron en nombrar”, dijo.

A ello sumó cuestionamientos a la institucionalidad. “Hoy tenemos una situación complicada por los cuestionamientos a la ministra de Seguridad. Vamos a conocer la versión del director de la PDI, y yo espero que se diga la verdad, porque el daño de ocultarla es peor; al final, todo se sabe”.

“Lo veo como parte de un relato aprendido por la ultraderecha que se repite en distintos países. Primero exacerban el sentimiento patriótico, luego el antimigrante, después toman el principal problema social y lo amplifican”, señaló.

“No niego que haya problemas, pero el nivel en que se instaló en la agenda pública tuvo mucho que ver con la campaña”, agregó.

En ese contexto, también abordó el debate por la inflación. “Se instala la idea de que no hay plata, que hay que ajustarse el cinturón y que el sacrificio valdrá la pena. Pero si hubiera una preocupación real por la inflación, el alza de los combustibles se habría mitigado, porque eso sí genera inflación”.