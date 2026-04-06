Gobierno presenta querella tras caos por “lluvia de plata” organizada por influencers en Mall Plaza Vespucio
El delegado presidencial, Germán Codina, enfatizó que este tipo de actividades deben respetar la ley, luego de que se registraran personas lesionadas.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció que el Gobierno presentó una querella contra los influencers que ofrecieron regalar dinero en efectivo en el Mall Plaza Vespucio.
La acción se da luego de la actividad organizada por “Premia2”, que prometió repartir $700 mil, lo que derivó en una alta convocatoria en el recinto y dejó incluso personas lesionadas.
“Las actividades que desarrollen cualquier influencer para aumentar sus likes o ingresos, por legítimas y entretenidas que parezcan, siempre deben respetar la ley”, señaló Germán Codina.
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Gobierno presenta querella
En esa línea, la autoridad indicó que la actividad puso “en riesgo la integridad de miles de personas, y además muchas de ellas sufrieron lesiones”.
“Por eso, el Ministerio de Seguridad ha presentado una querella, la cual nosotros vamos a respaldar y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.
De acuerdo al delegado, la acción busca “establecer los parámetros que se deben desarrollar a futuro por parte de aquellos influencers que quieran desarrollar actividades”.
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