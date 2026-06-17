Festival de Viña confirma sus fechas para 2027: revisa cuándo será la Gala y qué días se realizará el certamen

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 ya tiene fechas confirmadas. La organización informó este miércoles el calendario oficial de la próxima edición del certamen, incluida la tradicional Gala.

La decisión fue adoptada durante una reunión de la Comisión del Festival, presidida por la alcaldesa Macarena Ripamonti e integrada por concejales del municipio y ejecutivos del evento.

En la instancia se definió que la versión número 66 del festival se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027.

Cuándo será la Gala de Viña 2027

Además de las fechas del certamen, la organización confirmó que la Gala de Viña 2027 se desarrollará el viernes 19 de febrero. Con ello, se dará inicio a una semana marcada por la música, el espectáculo y la presencia de artistas nacionales e internacionales.

Desde el municipio destacaron que la elección del calendario busca extender el movimiento turístico de la ciudad hacia el último tramo del verano, con impacto en el comercio, la gastronomía y los servicios asociados al evento.

La alcaldesa Ripamonti valoró la fecha definida y apuntó al impacto económico que genera el festival en la comuna. “Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027”, afirmó.

La jefa comunal agregó que el evento permitirá que, durante más de una semana, la ciudad sea “el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo”.

En esa línea, sostuvo que la realización del festival se traduce en “más oportunidades laborales para nuestros vecinos”, además de seguir posicionando a Viña del Mar como la Capital Turística de Chile.

La organización también ratificó que los animadores de la próxima edición serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. El certamen estará a cargo de Megamedia y Bizarro Live Entertainment.

Durante los próximos meses se darán a conocer las bases de las competencias internacional y folclórica, los integrantes del jurado, los países participantes y la parrilla de artistas.