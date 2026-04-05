Una nueva y triste jornada es la que vive el fútbol chileno. Este domingo 5 de abril, fue el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) quienes confirmaron la muerte de Adán Godoy Rubina, ex portero de la Selección Chilena.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Adán Godoy, ex seleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962″, esgrimieron.

Agregan que “su trayectoria y legado como arquero quedarán para siempre en la memoria del fútbol chileno. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, cercanos y a toda la comunidad futbolera”.

Adán Godoy Rubina: El guardián de la historia del ’62

El fútbol chileno guarda un lugar de honor para Adán Aquilino Godoy Rubina (nacido el 26 de noviembre de 1936 en Copiapó). Su nombre está escrito con letras doradas en la historia de “La Roja”, al ser parte fundamental del mítico plantel que logró el histórico tercer lugar en la Copa del Mundo de 1962.

Un pilar en los tres palos

Aunque en el Mundial del 62 fue el arquero suplente, su jerarquía quedó demostrada al ser el encargado de defender el arco chileno en el partido por la definición del tercer lugar frente a Yugoslavia, donde Chile se alzó con la victoria, sellando el mayor logro deportivo en la historia del fútbol nacional.

Su carrera, que se extendió por más de dos décadas, dejó huella en diversos clubes:

Colo-Colo: Donde inició su camino profesional en 1957.

Donde inició su camino profesional en 1957. Santiago Morning: Institución donde brilló y a la cual regresó en su etapa final.

Institución donde brilló y a la cual regresó en su etapa final. Universidad Católica y Audax Italiano: Equipos donde también demostró sus condiciones bajo los tres postes.

Un legado de resiliencia

Más allá de sus logros deportivos, Godoy es recordado por sus pares como un profesional ejemplar. En 1974 fue distinguido como el Mejor Deportista del Fútbol Profesional, un reconocimiento a su conducta y compromiso con el juego.

En años recientes, su figura ha vuelto a la palestra pública no solo por su pasado glorioso, sino para poner sobre la mesa la realidad de las leyendas del fútbol. El incidente ocurrido en 2024 en La Serena, donde fue agredido, generó una ola de apoyo y reflexión sobre el cuidado que nuestra sociedad y el medio futbolístico deben brindar a aquellos que, hace décadas, dieron todo por la camiseta nacional.

Adán Godoy sigue siendo hoy un testigo vivo de una era dorada, un hombre que, desde la humildad de su natal Copiapó, llegó a la cumbre del deporte mundial, dejando un legado que trasciende generaciones.