La U golea a La Serena y Felipe Gutiérrez lanza tajante frase tras la derrota de su equipo

Felipe Gutiérrez, técnico de Deportes La Serena, analizó la dura derrota por 4-0 ante Universidad de Chile este domingo. En conferencia de prensa, el DT fue tajante al asegurar que fueron superiores a la U y se lamentó por las ocasiones de gol que no concretaron.

“En el primer tiempo estábamos jugando un muy buen partido, creo que fuimos superiores a la U, pero nos cuesta mucho convertir. Deberíamos haber marcado algún gol cuando éramos superiores en todos los aspectos”, señaló el entrenador del cuadro granate.

“En el segundo tiempo, dos desatenciones nuestras terminan generando dos goles del rival. En esa situación, con dos goles muy rápidos, psicológicamente no pudimos volver al partido”, reconoció Gutiérrez.

“Seguimos compitiendo, seguimos intentándolo, pero contra la U de Chile acá en el Estadio Nacional se vuelve muy complejo. Termina siendo un resultado de 4-0 cuando la realidad, en cuanto al juego, no fue eso. Creo que fue un partido bastante parejo”, agregó.

Por último, el DT de Deportes La Serena mencionó que “jugar contra la U siempre es complejo y perder en el Estadio Nacional era una posibilidad bastante amplia, pero creo que competimos de muy buena manera”.