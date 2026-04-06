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Tragedia en Tomé: padre es asesinado tras intentar evitar que banda se llevara a su hijo de 6 años

Un grupo de delincuentes irrumpió de madrugada en la vivienda buscando a un deudor ligado al narcotráfico, pero terminó asesinando a su padre de 42 años, quien intentó enfrentarlos para proteger a su familia.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Tragedia en Tomé: padre es asesinado tras intentar evitar que banda se llevara a su hijo de 6 años

Tragedia en Tomé: padre es asesinado tras intentar evitar que banda se llevara a su hijo de 6 años / Diego Martin

Un brutal crimen conmociona a la comuna de Tomé, en la región del Biobío, luego de que un padre de 42 años fuera asesinado en el antejardín de su vivienda tras intentar impedir que una banda armada se llevara a su hijo de 6 años.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en una casa ubicada en avenida Coliumo, donde la víctima dormía junto a su pareja y dos de sus hijos cuando irrumpieron cuatro sujetos armados.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ataque estaría vinculado al hijo mayor de la víctima, de 20 años, quien ya no vivía en el inmueble y presuntamente mantenía una deuda con la banda ligada al narcotráfico.

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Bajo esa lógica, los delincuentes habrían intentado llevarse al niño de 6 años junto a su madre para presionar al familiar mayor. Fue en ese momento cuando el padre intervino para defenderlos y pidió que lo llevaran a él en lugar del menor.

La víctima recibió 11 disparos tras enfrentar a los atacantes

La situación derivó en un forcejeo en el antejardín de la casa, instancia en la que la víctima recibió 11 impactos balísticos, falleciendo en el lugar producto de la gravedad de las heridas. Los primeros reportes identifican al hombre como Jaime Avilez Pinto, cuyo intento por frenar la agresión terminó con un desenlace fatal frente a su propia familia.

Tras el crimen, los atacantes escaparon y hasta ahora no se ha informado oficialmente de detenidos por este caso. Las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones, mientras equipos especializados trabajan para reconstruir la dinámica exacta del ataque, establecer el recorrido de los autores y determinar si hubo planificación previa sobre la vivienda y sus ocupantes.

Por ahora, la investigación sigue en desarrollo y se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos antecedentes sobre el paradero de los responsables y el avance de las diligencias policiales.

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