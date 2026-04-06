Balacera en Maipú deja un muerto y un herido en riesgo vital: víctimas fueron atacados por sorpresa

Un homicidio y un intento de homicidio quedaron al descubierto la tarde del domingo en la comuna de Maipú, luego de un ataque armado registrado en la Villa 4 Álamos.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando desconocidos descendieron de un vehículo y uno o más sujetos dispararon contra dos personas en las inmediaciones de una sede vecinal.

A raíz del ataque, un hombre falleció en el luga r, mientras que la segunda víctima resultó gravemente herida.

Este último fue trasladado de urgencia hasta el Hospital El Carmen, donde permanece en riesgo vital.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.