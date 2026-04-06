Crimen en Quinta Normal: hombre es atropellado intencionalmente afuera de discoteca clandestina

Un homicidio quedó al descubierto durante la noche en la comuna de Quinta Normal, luego de que un hombre muriera tras ser atropellado de manera intencional en las afueras de una discoteca clandestina.

El hecho ocurrió en el sector de calle La Plata con Salvador Gutiérrez, donde personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las primeras diligencias para esclarecer la dinámica del crimen.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, todo se habría originado al interior del local nocturno, específicamente en el baño del recinto, donde dos hombres fueron vistos protagonizando una riña.

Tras ese altercado, ambos habrían sido expulsados por los guardias del lugar. Sin embargo, la confrontación continuó en el exterior y terminó con uno de ellos atropellado fatalmente por un vehículo, en un ataque que ahora es investigado como homicidio.

PDI indaga pelea previa y fuga del autor tras el atropello

La víctima corresponde a un ciudadano peruano que falleció en el mismo lugar, mientras que el autor del crimen escapó a bordo del automóvil involucrado. Según los primeros antecedentes, el presunto responsable también sería un hombre de nacionalidad peruana, aunque hasta ahora su identidad no ha sido confirmada públicamente por la policía.

La inspectora Claudia López, de la Brigada de Homicidios Centro Norte Metropolitana de la PDI, entregó detalles sobre el caso y explicó que “una persona de nacionalidad extranjera, situación migratoria regular, falleció por un atropello”.

Junto con eso, precisó que “los antecedentes preliminares dan cuenta que la víctima, mientras se encontraba al interior de una discoteca de la comuna, fue perseguido por un vehículo, el cual lo atropelló, falleciendo en el lugar, mientras que el vehículo dio a la fuga”.

La funcionaria añadió que el trabajo policial sigue en desarrollo para identificar al conductor y reconstruir con precisión la secuencia del ataque.