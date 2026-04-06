Siniestro obligó a suspender clases: incendio destruye parte de liceo en Gorbea en La Araucanía

Un incendio de gran magnitud afectó este domingo al Liceo Bicentenario Complejo Educacional Andrés Antonio Gorbea, en la región de La Araucanía, dejando importantes daños en su infraestructura y obligando a suspender las clases para este lunes.

La emergencia movilizó a compañías de Bomberos de distintas comunas, entre ellas Gorbea, Pitrufquén, Quitratúe, Lastarria y Freire, quienes trabajaron intensamente para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego consumiera la totalidad del establecimiento.

Pese a los esfuerzos, el siniestro provocó la destrucción de cerca del 20% del recinto educacional, afectando espacios clave para el funcionamiento académico. Entre las áreas dañadas se encuentran la biblioteca, la sala del Programa de Integración Escolar (PIE), una sala de clases y el laboratorio de computación.

📌🚨 Incendio en liceo de Gorbea.🚨🚒



Durante esta noche se registró una emergencia que hasta el momento destruye sala de computación, biblioteca y parte de una sala de clases. Autoridades anunciaron suspensión de clases en el establecimiento para la jornada de mañana lunes. pic.twitter.com/OnkeoOSZQq — Radio FM Centro (@radio_fmcentro) April 6, 2026

Debido a la magnitud de los daños y por razones de seguridad, las autoridades comunales decidieron suspender las actividades escolares durante este lunes 6 de abril, mientras se evalúan las condiciones del recinto y se adoptan medidas para retomar las clases.

Hasta ahora, el origen del incendio no ha sido determinado y será materia de investigación por parte de equipos especializados, que ya comenzaron las pericias en el lugar.