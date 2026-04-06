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Siniestro obligó a suspender clases: incendio destruye parte de liceo en Gorbea en La Araucanía

Bomberos de varias comunas, como Gorbea, Pitrufquén y Freire, acudieron a la emergencia.

Nelson Quiroz

Matías Gallegos

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Un incendio de gran magnitud afectó este domingo al Liceo Bicentenario Complejo Educacional Andrés Antonio Gorbea, en la región de La Araucanía, dejando importantes daños en su infraestructura y obligando a suspender las clases para este lunes.

La emergencia movilizó a compañías de Bomberos de distintas comunas, entre ellas Gorbea, Pitrufquén, Quitratúe, Lastarria y Freire, quienes trabajaron intensamente para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego consumiera la totalidad del establecimiento.

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Pese a los esfuerzos, el siniestro provocó la destrucción de cerca del 20% del recinto educacional, afectando espacios clave para el funcionamiento académico. Entre las áreas dañadas se encuentran la biblioteca, la sala del Programa de Integración Escolar (PIE), una sala de clases y el laboratorio de computación.

Debido a la magnitud de los daños y por razones de seguridad, las autoridades comunales decidieron suspender las actividades escolares durante este lunes 6 de abril, mientras se evalúan las condiciones del recinto y se adoptan medidas para retomar las clases.

Hasta ahora, el origen del incendio no ha sido determinado y será materia de investigación por parte de equipos especializados, que ya comenzaron las pericias en el lugar.

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