Facundo Imboden, exdefensa de Boca Juniors y Universidad Católica, conversó con Los Tenores de la Tarde de ADN y adelantó el duelo de este martes que enfrentará a ambos clubes en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

“Jugar copas internacionales es muy lindo y hacerlo contra Boca o con River, con equipos tan grandes que sabes que te va a ver la mayor cantidad de gente posible en el mundo, es especial. Se prepara de otra manera y hay que arrancar de la mejor manera", declaró el otrora central de 46 años, quien vistió la camiseta de los cruzados entre 2005 y 2009, logrando un título de Primera División.

Consultado sobre qué debe hacer la UC para imponerse a Boca, Imboden sostuvo que “lo más importante es cortarle el juego a (Leandro) Paredes. Creo que Boca arranca todo su juego por los pies de Paredes".

“Después hay que estar atento a los delanteros, a (Santiago) Ascacibar si es que juega y tiene muy buena llegada al área también. Pero creo que todo va a pasar por los pies de Paredes. Católica, si corta ese juego de Boca, creo que se le va a hacer difícil", añadió.

En esa línea, abordó el presente del club argentino y reconoció que “Boca todavía no ha sido el Boca que todos conocemos. Viene mejorando, sí, pero todavía no es de lo mejor. Hace mucho que no juega la Copa Libertadores y eso para el plantel de Boca es una presión, más allá de que son jugadores con mucha jerarquía. Saben que van a tener que salir a ganar en todas las canchas y creo que la Católica puede aprovechar eso en el nuevo Claro Arena".

Además, apuntó al césped sintético del Claro Arena como un factor que puede incidir en el partido. “Puede influir, porque obviamente no están acostumbrados. Acá el único estadio más o menos que tiene un pasto sintético es el de River, pero Boca no está acostumbrado, no hay canchas así. Es otro pique, la pelota va de otra manera y la Católica tiene que aprovechar todo eso", afirmó.

Por último, Facundo Imboden se la jugó con un ganador y no dudó en su elección. “Ojalá que sea un lindo partido y que sea triunfo de la Católica, que arranque bien esta Copa Libertadores. Pero creo que va a ser un partido parejo, los dos se van a ir conociendo pasando los minutos y creo que se va a resolver en el segundo tiempo", sentenció.