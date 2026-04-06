Barristas de Colo Colo empañan la previa del duelo entre la UC y Boca Juniors: violento asalto en Vitacura

Un violento incidente se registró este lunes durante el arribo de Boca Juniors a Chile para enfrentar a Universidad Católica en el Claro Arena por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Según informó AS, un hincha del “Xeneize” que se acercó al hotel Pullman de Vitacura para recibir al plantel del equipo argentino fue asaltado por un grupo de siete delincuentes que llevaban prendas alusivas a Colo Colo.

El hecho se produjo en la intersección de Kennedy con Vitacura, donde el fanático de Boca, argentino residente en Chile, fue intimidado con un arma de fuego y sufrió el robo de sus pertenencias, entre ellas, una mochila con un notebook y otros elementos de trabajo.

“Carabineros de Chile se encontraba a las afueras del hotel y auxilió al afectado, que minutos después concurrió a hacer la respectiva denuncia a una comisaría de la comuna", detalló el citado medio.

Además, se consignó que la policía detuvo a dos menores de edad como sospechosos del delito, quienes fueron llevados a una comisaría para realizarles un control de identidad.