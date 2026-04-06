Menor electrocutado en supermercado enfrentará secuelas de por vida y “va a requerir acompañamiento permanente”

Lo que parecía una visita rutinaria a un supermercado en la comuna de La Serena el pasado 28 de febrero se transformó en una tragedia para una familia local.

Un niño de apenas 4 años resultó electrocutado mientras se encontraba en el área de cajas de autoservicio de una sucursal de la cadena Santa Isabel, hecho que hoy lo mantiene en una situación de salud extremadamente delicada.

Tras semanas de monitoreo médico en el Hospital de Coquimbo, los últimos informes sobre su evolución son desalentadores en términos de recuperación total.

Según explicó la abogada que representa a la familia, Andrea Yazigi Sfeir, el impacto de la electricidad generó consecuencias directas en el sistema nervioso del menor que no podrán ser revertidas.

“El estado de salud del hijo de mis representados sigue siendo complejo, existe daño neurológico permanente e irreversible y se mantiene con distonías que generan dolor constante”, detalló.

Debido a su condición, el pasado 1 de abril el niño debió ser intervenido quirúrgicamente para realizarle una gastrostomía. Si bien este procedimiento ha evolucionado dentro de los parámetros médicos, el panorama a largo plazo implica una dependencia total de terceros.

“Una vez producida el alta, se va a requerir acompañamiento permanente y de por vida para cada aspecto de su vida”, añadió Yazigi.

Investigaciones en curso

Mientras el equipo médico del hospital brinda soporte psicológico a la madre del afectado, las autoridades han activado protocolos para determinar por qué un área de acceso público representaba tal riesgo para los clientes.

La Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena, en conjunto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), lideran las pericias técnicas en el local comercial.

El objetivo central de las indagatorias es establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, analizando el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y el cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes en el sector de autoservicio.