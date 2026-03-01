;

Niño de 4 años queda en riesgo vital tras electrocución en supermercado

El menor recibió una descarga eléctrica mientras estaba en una caja autoservicio en La Serena y permanece con ventilación mecánica. La PDI investiga la dinámica de los hechos.

Verónica Villalobos

Niño de 4 años queda en riesgo vital tras electrocución en supermercado / Oscar Guerra

Santiago

Un niño de cuatro años se encuentra en riesgo vital luego de electrocutarse al interior de un supermercado en La Serena, en la región de Coquimbo. El menor permanece internado con ventilación mecánica tras sufrir una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente por cerca de dos minutos.

El hecho ocurrió en un local de Santa Isabel ubicado en avenida Cuatro Esquinas, cuando su madre realizaba un pago en una caja de autoservicio. Según los antecedentes preliminares, el niño habría estado jugando en una baranda metálica y entró en contacto con una placa del sistema, recibiendo la descarga.

Un médico y un paramédico que se encontraban en el lugar le brindaron los primeros auxilios antes de que fuera trasladado por el SAMU hasta el hospital de la ciudad. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital de Coquimbo, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por instrucción del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, realiza peritajes para establecer cómo se produjo el accidente. Además, se coordinó la participación de peritos electroingenieros desde Santiago para efectuar análisis técnicos especializados.

ADN Radio
