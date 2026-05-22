Escándalo en Codelco: más de 6 mil trabajadores deberán devolver millonarios bonos tras error en cifras de producción

Más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Codelco deberán devolver bonos asociados al cumplimiento de metas de producción de 2025, luego de que la estatal corrigiera las cifras oficiales de cobre producidas durante ese período. El monto total a reintegrar asciende a US$14,3 millones.

La situación, dada a conocer por La Tercera, afecta a funcionarios de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, luego de que una auditoría interna detectara una sobreestimación de 26.875 toneladas reportadas como producción efectiva.

Diego Martin Ampliar

Según informó la minera, parte del material contabilizado no cumplía con las condiciones internas para ser considerado producto terminado y debía permanecer registrado como “producto en proceso”.

Tras el ajuste, la producción propia de Codelco en 2025 pasó de 1.334.445 toneladas métricas finas a 1.307.570 toneladas, una reducción cercana al 2%. Del total corregido, 20 mil toneladas correspondían a óxidos de Chuquicamata y otras 6.875 toneladas a arsénico de calcio de Ministro Hales.

La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de la estatal, Tamara Agnic, explicó al citado medio que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos.

“Ese proceso debe realizarse con gradualidad y apego a derecho”, afirmó, precisando que los pagos fueron efectuados sobre la base de información corporativa que posteriormente fue corregida.

Desde la Comisión Chilena del Cobre señalaron que ya existían alertas desde febrero respecto a posibles inconsistencias en los reportes. Su vicepresidenta ejecutiva, Claudia Rodríguez, indicó que el organismo detectó “riesgos de desviaciones en la producción”, lo que derivó en una auditoría paralela.

Codelco también confirmó medidas administrativas por este caso, apuntando responsabilidades a ocho personas, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que ya fue desvinculado. Además, la estatal anunció una revisión de sus protocolos internos y reportes de producción para incorporar estándares internacionales y evitar nuevos episodios similares.