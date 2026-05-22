Ex Miss Venezuela acusa a su estilista de violencia con impactante registro: “Demostraste quien eras...”

Una grave denuncia fue presentada por la ex Miss Venezuela Andrea del Val en contra del Maquillista Giovanni Laguna por una supuesta agresión en su contra tras una pelea en Cannes, Francia.

La modelo de 29 años publicó un video en sus redes sociales donde apareció con su rostro ensangrentado, y el involucrado sentado en un sillón.

“Esto lo hizo Giovanni Laguna. Felicitaciones Giovanni, esto es lo que yo quería, que mostraras quien eras. Muchas gracias”, afirmó en dicho metraje.

Esto provocó que el maquillista de 33 años fuera detenido por la policía francesa. Posteriormente, del Val contó en una entrevista con “¡Siéntese quien pueda!” el origen de la discusión.

La ex Miss Venezuela relató que Laguna arribó al hotel donde se hospedaba con una mujer, y al llegar este le ofreció sus servicios de estilista a la compañera de piso de ella. Sin embargo, en esto momento, el hombre habría empezado a descalificarla en frente de su nueva clienta.

“Salí de mi habitación y le dije: ‘¿Por qué no me dices estas cosas en mi cara? Estás en mi casa, te agradezco que te vayas’”, contó.

Aquí es cuando la modelo comenzó a filmar para “mostrar quien era él realmente”. Laguna le pidió que parará, pero ante la insistencia de de Val este la habría agredido y dejado dos heridas cortopunzantes.

🇻🇪 Miss Venezuela 2025, Andrea del Val violently assaulted in her hotel room at the Cannes Film Festival



Her celebrity stylist, 33-year-old Giovanni Laguna, was arrested at the scene after other guests reported hearing shouting and sounds of a violent struggle.



Del Val recorded… pic.twitter.com/kc9PAmf2MB — Visegrád 24 (@visegrad24) May 22, 2026

Giovanni Laguna se defendió de las acusaciones de agresión en contra de Andrea de Val

El maquillista fue liberado por la policía horas después en Francia, por lo que realizó un video donde entregó su versión de los hechos, negando haber agredido a la modelo.

“La conozco hace muchos años, pero nunca nos hemos llegado bien (...) yo nunca dije si me podía quedar en su casa. Todo empezó por un malentendido, yo sabía que ella estaba en la casa de mi clienta. Yo sabía que estaba escuchando, por eso quise hablar duro pero en ningún momento lo hice diciendo cosas malas de ella”, inició.

“Yo nunca la golpié, nunca le hice esa herida que mostró (...) ella mencionó dos personas que no quería que dijera, por eso me fui encima de ella para que dejara de grabar, pero nunca fue para agredirla, fue para quitarle el teléfono”, continuó.

Laguna explicó que Andrea de Valse golpeó la cara con una lámpara que estaba en el lugar, y que eso le ocasionó las heridas. Además agregó que el no había notado que tenía sangre en su rostro, pero admitió que “si quiso partirle el teléfono”.