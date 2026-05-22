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VIDEO. El Xokas responde a las críticas por comentarios sobre Latinoamérica y apuntó a Chile: “Si yo los odiase...”

El influencer español comentó que recibió amenazas de muerte y miles de mensajes por sus dichos.

Felipe Romo

El Xokas responde a las críticas por comentarios sobre Latinoamérica y apuntó a Chile: “Si yo los odiase...”

El Xokas protagonizó una polémica tras sus declaraciones sobre la influencia española en el continente, que desataron una ola de críticas en redes sociales.

En el podcast de Jordi Wild afirmó que durante la conquista de su nación en distintos países latinoamericanos, “en 300 años les avanzamos 1500, ellos eran tribus”.

Es por esto que el streamer español tuvo que referirse al tema diciendo que recibió miles de comentarios por parte del público chileno, además de varias amenazas de muerte.

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“Un abrazo a todos los chilenos. Me han llegado una cantidad de insultos ayer y ante ayer, no he leído nada, pero sé que me han llegado. Me estaban llegando insultos y deseos de muerte todo el puto rato”, comenzó.

Continuó diciendo que no entendía porque generó tanto enojó en Chile, si en sus palabras “no se había referido a ellos directamente”.

No lo tomaré en cuenta porque entiendo lo expandida que está la leyenda negra. Es difícil para muchos de vosotros que vais de historiadores o politólogos que les han contado esta historia que está llena de hipérboles exageradas”, agregó.

Sin embargo no rectificó sus palabras y acuño que “están en derecho de criticarme, si les ha molestado lo que he dicho, pues, lo siento mucho. Pero es lo que hay, es la realidad que hemos vivido”.

El Xokas continuó diciendo que “si odia a Chile por qué estuvo recaudando dinero para Viña del Mar en 2024″, algo que le costó de su propio dinero.

Si yo los odiase, chilenos, no los habría ayudado en los momentos más complicados que tuvieron en 2024″, cerró diciendo.

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