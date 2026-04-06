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Incendio en Recoleta afecta varias viviendas y activa amplio operativo de Bomberos en la Región Metropolitana

Equipos de emergencia trabajaron para evitar la propagación del fuego, mientras se investigan las causas del incendio.

Cristóbal Álvarez

Incendio en Recoleta afecta varias viviendas y activa amplio operativo de Bomberos en la Región Metropolitana

Durante la madrugada de este lunes, un incendio afectó a varias viviendas en la comuna de Recoleta, específicamente en la intersección de Avenida México con Avenida Recoleta.

Concretamente, y debido al siniestro, se generó un amplio operativo por parte de Bomberos para contener la propagación del fuego en el sector.

La emergencia se originó cerca de las 03:00 horas y se suma a otro incendio ocurrido en paralelo en Santiago Centro, lo que mantuvo a distintos equipos desplegados en varios puntos de la capital.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales, mientras que las causas de ambos siniestros se mantienen bajo investigación.

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