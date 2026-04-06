Incendio en Recoleta afecta varias viviendas y activa amplio operativo de Bomberos en la Región Metropolitana

Durante la madrugada de este lunes, un incendio afectó a varias viviendas en la comuna de Recoleta, específicamente en la intersección de Avenida México con Avenida Recoleta.

Concretamente, y debido al siniestro, se generó un amplio operativo por parte de Bomberos para contener la propagación del fuego en el sector.

La emergencia se originó cerca de las 03:00 horas y se suma a otro incendio ocurrido en paralelo en Santiago Centro, lo que mantuvo a distintos equipos desplegados en varios puntos de la capital.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales, mientras que las causas de ambos siniestros se mantienen bajo investigación.