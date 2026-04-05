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Anuncian corte de luz en Santiago este lunes 6 de abril: Enel confirma interrupciones en 4 comunas de la RM

En algunos sectores la interrupción del servicio se prolongará por hasta 8 horas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Anuncian corte de luz en Santiago este lunes 6 de abril: Enel confirma interrupciones en 4 comunas de la RM

Anuncian corte de luz en Santiago este lunes 6 de abril: Enel confirma interrupciones en 4 comunas de la RM / Getty Images

Esta jornada, Enel, empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció nuevos cortes de luz en cuatro comunas de la capital para este lunes 6 de abril.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, las interrupciones en el suministro se deben a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

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Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores específicos de cada comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.

A continuación, los horarios y las zonas afectadas por los cortes de luz este lunes 6 de abril:

  • Vitacura: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
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  • La Granja: desde las 09:30 horas hasta las 13:30 horas.
ADN
  • La Granja: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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