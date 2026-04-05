Anuncian corte de luz en Santiago este lunes 6 de abril: Enel confirma interrupciones en 4 comunas de la RM / Getty Images

Esta jornada, Enel, empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció nuevos cortes de luz en cuatro comunas de la capital para este lunes 6 de abril.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, las interrupciones en el suministro se deben a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores específicos de cada comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.

A continuación, los horarios y las zonas afectadas por los cortes de luz este lunes 6 de abril:

Vitacura: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

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La Granja: desde las 09:30 horas hasta las 13:30 horas.

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La Granja: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.