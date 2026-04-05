Ministerio de Energía confirma normalización del suministro de gas en Biobío y Ñuble
La suspensión temporal del gas argentino afectó a industrias, pero hogares mantuvieron el servicio gracias a protocolos y sistemas de respaldo.
El Ministerio de Energía confirmó la total normalización del suministro de gas en las regiones del Biobío y Ñuble, tras la suspensión temporal del gas proveniente de Argentina que “no cumplía con la norma solicitada por nuestro país”.
La cartera explicó que tomó conocimiento de la situación a las 22 horas del miércoles y activó “un plan especial preventivo, activando todos los protocolos para resolver esta situación”. La medida incluyó la suspensión del ingreso de gas desde Argentina, priorizando el suministro residencial.
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La ministra Ximena Rincón señaló que “nunca se cortó el suministro de gas residencial, sí se suspendió el de 21 industrias para poder mantener flujo a las familias”. Añadió que “ya están todas las condiciones para recibir el gas que viene desde Argentina. Cumple con la norma y eso hace que no exista ningún riesgo”.
El ministerio destacó además “el trabajo coordinado entre las empresas, entre los organismos del Estado, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ENAP, el ministerio y los delegados regionales presidenciales y nuestros seremis”.
Gracias a esto, las industrias pudieron mantener operaciones con sistemas de respaldo, y “la contingencia no tuvo impacto en la generación eléctrica, manteniéndose la estabilidad del sistema”.
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