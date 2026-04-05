Ministerio de Energía confirma normalización del suministro de gas en Biobío y Ñuble

El Ministerio de Energía confirmó la total normalización del suministro de gas en las regiones del Biobío y Ñuble, tras la suspensión temporal del gas proveniente de Argentina que “no cumplía con la norma solicitada por nuestro país”.

La cartera explicó que tomó conocimiento de la situación a las 22 horas del miércoles y activó “un plan especial preventivo, activando todos los protocolos para resolver esta situación”. La medida incluyó la suspensión del ingreso de gas desde Argentina, priorizando el suministro residencial.

La ministra Ximena Rincón señaló que “nunca se cortó el suministro de gas residencial, sí se suspendió el de 21 industrias para poder mantener flujo a las familias”. Añadió que “ya están todas las condiciones para recibir el gas que viene desde Argentina. Cumple con la norma y eso hace que no exista ningún riesgo”.

El ministerio destacó además “el trabajo coordinado entre las empresas, entre los organismos del Estado, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ENAP, el ministerio y los delegados regionales presidenciales y nuestros seremis”.

Gracias a esto, las industrias pudieron mantener operaciones con sistemas de respaldo, y “la contingencia no tuvo impacto en la generación eléctrica, manteniéndose la estabilidad del sistema”.