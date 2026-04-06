¡Impacto en la farándula! El crudo revés judicial que sufrió Jean Paul Pineda en demanda de Faloon
El Tribunal de familia dio a conocer su última sentencia contra el ex futbolista.
Este lunes se dio a conocer una nueva sentencia por parte del Tribunal de Familia en contra del ex futbolista, Jean Paul Pineda.
Los tribunales decretaron 15 días de arresto domiciliario nocturno por el no pago de la pensión de alimentos de los tres hijos que tiene en común con Faloon Larraguibel.
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Sumado a esta sentencia, Jean Paul Pineda quedó con arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir de acuerdo al portal Noticias Espectáculos.
En marzo de 2024, Jean Paul Pineda había sido detenido por carabineros al agredir físicamente a su pareja en el domicilio que compartían.
Un año más tarde, Faloon Larraguibel dio a conocer que había demandado al ex futbolista de Colo Colo por el no pago de la pensión de alimentos.
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