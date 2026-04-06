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“Ya estamos”: anuncian supuesta reconciliación de pareja de la farándula chilena tras pasar días separados

Un sutil comentario en redes sociales confirmaría el regreso de la pareja.

Sebastián Escares

“Ya estamos”: anuncian supuesta reconciliación de pareja de la farándula chilena tras pasar días separados

Durante la semana pasada, se dio a conocer sobre un nuevo quiebre en la farándula chilena. María José “Coté” López anunció el fin de su relación con Lucas Lama.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer reconoció que “hace unos días (terminamos) y prefiero aclararlo al tiro para que no empiecen especulaciones, inventos, engaños o cosas por el estilo”.

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Sin embargo, nueva información salió a flote y dejaría en evidencia que la pareja se habría reconciliado tras pasar días separados.

¿Volvieron?

Primero, Lucas Lama publicó una historia en Instagram en donde se le ve compartiendo con Coté López, en lo que pareciera ser su casa, según replicó el sitio Infama.

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Infama

Este lunes los rumores de reconciliación parecen haberse confirmado, luego de que el propio Lama respondió a un comentario en una fotografía en la que aparece junto a López.

“Vuelvan”, le escribió una seguidora. Ante ello, el creador de contenidos le respondió con un: “Ya estamos”, según capturó la cuenta de Instagram Noticias Espectáculo.

De tal forma, el comentario del influencer terminaría por confirmar su reconciliación con Coté López.

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