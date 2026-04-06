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Latife Soto pronosticó apagón para Semana Santa y aún no llega: esto fue lo que dijo sobre la cuestionada emergencia

“Quedé con velas y pilas para 1 mes”, aseguró una persona en las redes sociales.

Javier Méndez

Latife Soto pronosticó apagón para Semana Santa y aún no llega: esto fue lo que dijo sobre la cuestionada emergencia

En la previa de Semana Santa, la tarotista Latife Soto lanzó un pronóstico que llamó la atención de sus seguidores. En una transmisión en vivo con el periodista José Antonio Neme, la guía espiritual habló de una emergencia que finalmente no llegó.

Ojo con Semana Santa porque yo veo un apagón mundial muy grande (…) van a avisar que se queden tranquilos, en sus casas. Quédense ahí, como unas cinco horas en la casa”, sostuvo.

Según su relato, la situación, que comenzaría en Medio Oriente, iba a afectar servicios como la luz y las redes. “Es como una consecuencia de lo que van a hacer los niños bonitos de Irán”, explicó a su amigo de Mega.

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Los días pasaron y el escenario aún no se concreta. "Soto dijo que vendría un gran apagón en Semana Santa; quedé con velas y pilas para 1 mes“, dijo una persona en las redes sociales.

En su transmisión más reciente, la aludida dijo que la situación seguiría vigente. De hecho, originalmente afirmó que todo iba a suceder entre el 6 y el 11 de abril, así que aún queda tiempo.

“Dios no permita que nosotros tengamos apagones, pero sí van a haber apagones de redes en Europa. Este mes va a estar complicadito, pero Dios permita que aquí estemos protegidos

“Los que van a tener apagones firmes son Europa, Asia. Todo eso allá es complicado”, concluyó. “Claro, ahí sí, obviamente”, lanzó Neme desde su hogar.

Mira el programa de José Antonio Neme y Latife Soto a continuación:

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