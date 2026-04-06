La Liga de Pimera 2026 está muy cerca de cumplir su primer tercio de temporada y, por lo que se viene dando, Colo Colo y Deportes Limache se pelean palmo a palmo la cima del Campeonato Nacional.

El ‘popular’ es líder con 18 puntos tras su ajustada victoria sobre Deporte Concepción, mientras que Deportes Limache se sigue con 17 unidades luego de golear a Unión La Calera.

Hablando de goleadas, la UC le metió seis a Palestino para consolidar su tercer puesto con 14 unidades, mientras que la Universida de Chlie también goleó pero a Deportes La Serena, para trepar a la cuarta ubicación con 13 unidades. Le acompañan Ñublense y O’Higgins.

En cuanto al descenso, Deportes Concepción con 4 puntos se compromete cada vez más, mientras que Cobresal es el otro candidato a perder la categoría con 7 unidades. Deportes La Serena (9 pts), Everton y Palestino (8 pts) tampoco pueden respirar tranquilos.