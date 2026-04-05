;

Trabajadora herida en ataque en Calama sale de riesgo vital tras más de una semana hospitalizada

Por su parte, el estudiante involucrado continúa en estado grave, en coma inducido y bajo estricta supervisión médica, con un pronóstico que se mantiene reservado.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

Una evolución favorable presenta Haydée Moya, asistente de la educación que resultó gravemente herida tras el ataque ocurrido el 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

A más de una semana del hecho, su familia confirmó que “se encuentra fuera de riesgo vital”, aunque advirtieron que “se mantiene en estado delicado, bajo atención médica y en constante evaluación por parte del equipo médico”.

Revisa también:

ADN

La trabajadora continúa hospitalizada por las múltiples lesiones sufridas durante el incidente. En ese contexto, sus cercanos agradecieron el respaldo recibido: “Agradecemos profundamente todas las manifestaciones de apoyo y cariño”.

“Lo ocurrido es un llamado de atención”

Sobre el escolar involucrado, indicaron que “se mantiene en estado grave de salud en coma inducido”.

Finalmente, la familia reiteró el llamado a reforzar la seguridad en recintos educacionales, tras la muerte de la inspectora María Victoria Reyes.

“Lo ocurrido es un llamado de atención urgente (…) para que quienes trabajan en educación puedan regresar a sus hogares sanos y salvos”, señalaron.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad