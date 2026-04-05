Trabajadora herida en ataque en Calama sale de riesgo vital tras más de una semana hospitalizada

Una evolución favorable presenta Haydée Moya, asistente de la educación que resultó gravemente herida tras el ataque ocurrido el 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

A más de una semana del hecho, su familia confirmó que “se encuentra fuera de riesgo vital”, aunque advirtieron que “se mantiene en estado delicado, bajo atención médica y en constante evaluación por parte del equipo médico”.

La trabajadora continúa hospitalizada por las múltiples lesiones sufridas durante el incidente. En ese contexto, sus cercanos agradecieron el respaldo recibido: “Agradecemos profundamente todas las manifestaciones de apoyo y cariño”.

“Lo ocurrido es un llamado de atención”

Sobre el escolar involucrado, indicaron que “se mantiene en estado grave de salud en coma inducido”.

Finalmente, la familia reiteró el llamado a reforzar la seguridad en recintos educacionales, tras la muerte de la inspectora María Victoria Reyes.

“Lo ocurrido es un llamado de atención urgente (…) para que quienes trabajan en educación puedan regresar a sus hogares sanos y salvos”, señalaron.