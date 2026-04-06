CADEM golpea expectativas del Gobierno: 52% cree que Chile va por mal camino y sube temor por la economía / Agencia Uno

La primera medición de abril de Plaza Pública Cadem dejó una señal inquietante para el Gobierno de José Antonio Kast. Según el sondeo, un 52% de los consultados cree que Chile va por mal camino, lo que representa 26 puntos más que el 11 de marzo, cuando asumió el actual Presidente.

En contraste, solo un 40% estima que el país avanza por buen rumbo, con una caída de 17 puntos en ese mismo período.

El deterioro también se refleja en el ánimo económico. La encuesta mostró que un 78% considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo, mientras que el pesimismo sobre el futuro del país llegó a 49%, superando al optimismo, que quedó en 48%, algo que no ocurría desde hace 44 semanas.

A ello se suma que el principal problema económico identificado por la ciudadanía pasó a ser el aumento general de precios, con 59%, muy por encima del bajo crecimiento, que aparece con 14%.

Alza de precios marca el clima económico y Kast no logra repuntar

Las cifras resumen el tono de una medición marcada por el impacto del alza de las bencinas y el mayor pesimismo sobre el escenario económico. En ese contexto, las razones más mencionadas para explicar la falta de crecimiento fueron el “sistema político” con 42% y la “falta de incentivos para hacer negocios en Chile” con 32%.

Pese a ese telón de fondo, la aprobación presidencial no registra cambios y sigue por debajo de la desaprobación. En la primera semana de abril, José Antonio Kast alcanzó 42% de aprobación y 53% de desaprobación.

En paralelo, la evaluación de figuras políticas mostró a Tomás Vodanovic como el mejor evaluado con 65% de imagen positiva, seguido por Michelle Bachelet con 59%, Matías Toledo con 58% y Macarena Ripamonti también con 58%.

Entre los peores resultados aparecieron Constanza Martínez con 29%, Guillermo Ramírez con 27% y Lautaro Carmona con apenas 18% de imagen positiva.