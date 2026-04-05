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Encuesta Criteria: Rincón, Sedini y Quiroz lideran lista de ministros con menor aprobación

El sondeo muestra una paradoja en el gabinete del Presidente José Antonio Kast: sube la exposición, pero cae el respaldo.

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La última encuesta Agenda Criteria, publicada este 5 de abril, evidenció un aumento en el nivel de conocimiento de los ministros del gobierno de José Antonio Kast, aunque acompañado de una caída generalizada en su evaluación.

En visibilidad, la ministra de Energía, Ximena Rincón, lidera con un 79% de conocimiento. Le siguen la vocera Mara Sedini, quien registró el mayor salto (+16 puntos) hasta 63%, y la ministra del Deporte, Natalia Ducó, con 72%.

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AGENCIA UNO / Sebastian Beltran Gaete

También destaca el avance del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, que casi duplicó su nivel de reconocimiento, alcanzando un 51%.

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Sin embargo, este aumento en exposición no se traduce en mejores evaluaciones. Por el contrario, entre las figuras más conocidas se observa un deterioro en su aprobación.

En comparativo, Sedini cae de 60% a 42%, mientras Quiroz se ubica entre los más bajos con 39%. Ambos se suman a Rincón en el grupo de ministros con alto conocimiento, pero baja calificación positiva de la ciudadanía.

En contraste, la mejor evaluada del gabinete es Catalina Parot, con un 58%. Más atrás aparecen la ministra de la Mujer, Judith Marín (54%), y Francisco Undurraga (53%).

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Sobre el análisis de “aprobación vs conocimiento de ministros y ministras”, la encuesta arrojo que en la zona de alto nivel de aprobación y alto nivel de conocimiento, destaca de manera solitaria la ministra Natalia Ducó, logrando un equilibrio entre ser una figura reconocida y bien evaluada.

Por el contrario, el cuadrante de bajo nivel de aprobación y alto nivel de conocimiento muestra a figuras con alta exposición pero valoración negativa, donde se sitúan Ximena Rincón (la más conocida pero con baja aprobación), Mara Sedini, Iván Poduje y Jorge Quiroz.

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Ximena Rincón / Oscar Guerra

La gran mayoría del gabinete se concentra en el cuadrante de alto nivel de aprobación y bajo conocimiento, donde destacan nombres como Wulf, Arzola, Parot y Undurraga; estos ministros gozan de una buena imagen entre quienes los identifican, pero aún no logran masificar su perfil.

Finalmente, en la zona de bajo nivel de aprobación y bajo conocimiento se encuentran figuras como Alvarado y Campos, quienes enfrentan el doble desafío de aumentar su visibilidad y revertir una opinión pública que, por ahora, les es desfavorable.

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