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Acusan a alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de compartir fake news contra medio chileno en redes sociales

Fue el mismo jefe comunal quien se defendió de este hecho a través de un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter).

Nelson Quiroz

Acusan a alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de compartir fake news contra medio chileno en redes sociales

Acusan a alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de compartir fake news contra medio chileno en redes sociales / VICTOR HUENANTE

Una controversia se generó en redes sociales luego de la circulación de una supuesta noticia en la que se vinculaba al medio digital chileno El Ciudadano con una presunta red de desinformación internacional.

Sin embargo, con el paso de las horas, verificaciones independientes y el propio medio citado descartaron la autenticidad del contenido.

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17 de mayo 2024 / SANTIAGO FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

Entre quienes replicaron la imagen con la noticia, que supuestamente provenia de Cooperativa, estuvo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien compartió el material a través de su cuenta en la red social X.

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La publicación permaneció en línea por algunos minutos, hasta que fue eliminada tras conocerse los desmentidos. Pese a ello, capturas del mensaje continuaron circulando en plataformas digitales.

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Captura El Ciudadano

¿Una Fake news?

De acuerdo con reportes difundidos por el propio medio afectado y chequeos de portales especializados, la supuesta nota nunca fue publicada por Radio Cooperativa.

En esa línea, el subdirector de medios digitales de la emisora, Raúl Martínez, afirmó a Fast Check que el contenido “jamás ha existido en nuestro sitio”, agregando que este tipo de publicaciones suele difundirse sin enlaces verificables.

Hasta ahora, no existe registro oficial de la publicación atribuida a la radio, y las plataformas donde se buscó el supuesto contenido tampoco arrojan resultados que respalden su existencia.

En esa línea, tras el desmentido, el alcalde Desbordes recurrió nuevamente a X y escribió: “A algunos les incomoda que se de comenté, que el ‘medio de comunicación’ El Ciudadano, fue acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de ser parte de la red de medios mediante los cuales, Rusia difunde propaganda y noticias que desinforman".

Es más, el jefe comunal agregó: “Mismo patrón que el denunciado en Argentina. Dato relevante, la denuncia es de noviembre de 2023, no estaba Trump en la Casa Blanca”.

¿Qué dijo la Casa Blanca en 2023?

Respecto a la publicación a la que hace referencia el alcalde Desbordes, al chequear la página del Gobierno de Estados Unidos, se puede comprobar que sí existió un post bajo el título “Esfuerzos del kremlin para propagar desinformación encubiertamente en américa latina”, aunque dicha entrada, con fecha del 2023, ya no está disponible (hecho que se puede confirmar en el siguiente link: https://cl.usembassy.gov/es/esfuerzos-del-kremlin-para-propagar-desinformacion-encubiertamente-en-america-latina/).

Sin embargo, al revisar notas de prensa de la época, como por ejemplo Interferencia, se puede rescatar que el Departamento de Estado de la nación norteamericana difundió en noviembre del mencionado año un informe en el que advertía sobre una supuesta red de desinformación impulsada por el Kremlin en América Latina.

Según el documento, esta estrategia buscaría influir en la opinión pública regional mediante la utilización de medios locales, mencionando entre ellos a El Ciudadano. En el texto se señala que Rusia financiaría contenidos que luego serían adaptados y publicados en distintos países, con el objetivo de instalar narrativas favorables a sus intereses y cuestionar a potencias occidentales.

Frente a estas acusaciones, en aquel entonces, el medio chileno negó categóricamente cualquier vínculo con el gobierno ruso. A través de un comunicado, afirmó que “desmentimos vínculo financiero con el gobierno ruso o ser un instrumento de su propaganda”, y aseguró que su línea editorial se basa en una cobertura crítica y plural, especialmente en temas internacionales.

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