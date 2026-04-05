Encuentran cuerpo de trabajador desaparecido en planta CMPC de Laja

Santiago

Durante la mañana de este domingo se confirmó la muerte de un trabajador que se encontraba desaparecid

Horas antes, la propia empresa había comunicado la desaparición de un operador, detallando que se trataba del primer oficial de la Máquina Papelera 12, cuyo paradero se desconocía dentro de las instalaciones.

Posteriormente, a través de un comunicado, la compañía informó el hallazgo sin vida del trabajador. “Lamentamos profundamente informar que, en horas de esta madrugada, falleció, al interior de Planta Laja, uno de nuestros trabajadores, que se desempeñaba como primer oficial de la Máquina Papelera 12 y contaba con 19 años de experiencia en la empresa”, señalaron.

Respecto a las circunstancias del hecho, desde la empresa indicaron que se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del fallecimiento.

En paralelo, personal de Carabineros realiza las primeras diligencias investigativas en el lugar.

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