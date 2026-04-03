La Liga de Primera 2026 está de regreso. El Campeonato Nacional de Primera División ha vuelto tras los amistosos de La Roja y los primeros encuentros de la Copa de la Liga.

Dentro de los partidos atractivos está el que disputarán en el Estadio Naiconal la Universidad de Chile y Deportes La Serena, duelo que será una especia de “revancha” para los azules por lo sucedido hace algunos días.

Esto luego de que los azules debutaran en Copa de la Liga precisamente ante los ‘papayeros’, siendo incapaces de ganar con su nuevo DT en las tribunas, Fernando Gago.

De regreso a la actualidad, la Universidad de Chile viene de ganar su primer partido de la mano de ‘Pintita’ (Gago), por lo que los ánimos en el CDA están por las nubes. Con la misión de dejar los tres puntos, los azules recibiran a los nortinos que en Liga tienen un expectante décimo puesto con 9 puntos.

La U vs. Deportes La Serena en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 5 de abril

EN VIVO | Universidad de Chile 4-0 Deportes La Serena | Estadio Nacional

Goles: 1-0; 49′ Fabián Hormazábal (UCH) | 2-0; 55′ Maximiliano Guerrero (UCH) | 3-0; 67′ Javier Altamirano (UCH) | 4-0; 90′+4 Agustín Arce (UCH)