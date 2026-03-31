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“Yo feliz...”: Miguel Ponce aclara su situación en Magallanes tras recibir oferta desde Bolivia

Tras la victoria sobre Rangers, el técnico de la “Academia” abordó el interés del club boliviano The Strongest.

Daniel Ramírez

“Yo feliz...”: Miguel Ponce aclara su situación en Magallanes tras recibir oferta desde Bolivia

“Yo feliz...”: Miguel Ponce aclara su situación en Magallanes tras recibir oferta desde Bolivia / Manuel Lema Olguin

Miguel Ponce, DT de Magallanes, aclaró su continuidad en la banca albiceleste frente al interés del club The Strongest, de Bolivia, por contratarlo como entrenador.

Según revelaron medios bolivianos, Ponce era el candidato principal de la dirigencia de The Strongest para que se hiciera cargo del equipo. Incluso, la prensa de dicho país ya daba por hecho que el técnico chileno aceptaría la oferta.

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Este lunes, tras la victoria sobre Rangers en la Primera B, el “Chueco” conversó con TNT Sports y, si bien mostró sus ganas por dirigir al conjunto altiplánico, remarcó que tiene un compromiso que cumplir con Magallanes.

“No es la primera vez que me buscan de Bolivia, siempre tengo algún llamado. Yo feliz de ir a Bolivia, pero también tengo un compromiso con Magallanes y hay que cumplir como se debe para poder salir”, señaló el estratega de 56 años.

Cabe mencionar que Miguel Ponce ya tiene experiencia dirigiendo en el fútbol boliviano, luego de pasar por las bancas de Jorge Wilstermann (2022), Blooming (2020) y Deportivo San José (2019).

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