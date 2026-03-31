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VIDEO. “La gente grande está al debe”: la contundente crítica de Claudio Bravo por el presente de La Roja

El excapitán de Chile repasó el momento que vive el equipo que hoy dirige Nicolás Córdova, luego de los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Jonathan Moscrop

La reciente goleada 4-1 que sufrió Chile en el amistoso contra Nueva Zelanda siguen generando reacciones debido al bajo nivel que mostró La Roja y el cuestionado proceso que está liderando el técnico Nicolás Córdova.

En este contexto, Claudio Bravo, en su rol de comentarista en ESPN, analizó el desempeño del equipo y fue tajante al señalar que “la gente grande está al debe”.

El exguardameta enfatizó que los referentes y futbolistas de mayor experiencia no han logrado marcar la diferencia necesaria en este tipo de desafíos internacionales, dejando una imagen preocupante.

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“Se abren las posibilidades de que puedan integrar la selección más gente joven. El probar, insistir… la palabra recambio ya agota, está sobreutilizada. Necesitamos que aparezca gente, la camiseta está ahí, necesitamos que se apoderen de eso”, indicó el bicampeón de América.

Finalmente, el diagnóstico de Bravo apunta a la personalidad que tienen que tener los futbolistas jóvenes para asumir un rol dentro del combinado nacional.

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