;

VIDEO. “Tu madre es basura, put...”: Stephanie Vaquer sufre brutal ataque de Liv Morgan previo a WrestleMania

La luchadora chilena fue golpeada en el último episodio de Monday Night Raw.

Juan Castillo

Captura WWE

Captura WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer protagonizó uno de los momentos más tensos del último episodio de Monday Night Raw, en una escena que elevó al máximo la rivalidad con Liv Morgan a pocos días de WrestleMania.

La luchadora nacional terminó brutalmente golpeada luego de irrumpir en el ring para encarar a su rival, tras una provocación verbal que encendió de inmediato al público.

Todo comenzó cuando Liv Morgan apareció ante los fanáticos en Nueva York para reivindicarse como una de las grandes figuras de la empresa. Desde el centro del cuadrilátero, lanzó un mensaje directo contra la chilena y dejó en claro que no piensa bajar el tono de la confrontación.

Revisa también:

ADN

“Y eso es lo más bonito que van a ver de mí esta noche, porque Stephanie Vaquer, estás acabada”, disparó, marcando el tono de un segmento que rápidamente subió de temperatura.

El insulto que desató la furia de Stephanie Vaquer en pleno ring

La tensión escaló todavía más cuando Liv Morgan respondió a los cuestionamientos que, según su relato, le habría hecho Stephanie Vaquer sobre esconderse detrás de su familia.

En ese contexto, la estadounidense aseguró que es la chilena quien evita un enfrentamiento directo. Luego lanzó una frase que desató la reacción inmediata de la luchadora nacional: “¿Sabes qué? Mi madre me enseñó a no dejar nunca que nadie me gane la partida. ¿Y qué hay de tu madre? ¡Tu madre es basura, puta!”.

Fue entonces cuando Stephanie Vaquer irrumpió furiosa en el ring para irse a los golpes con su rival. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Roxanne Perez apareció por la espalda y se sumó al ataque, dejando a la chilena en clara desventaja.

La escena terminó con una agresión contundente sobre “La Primera”, en uno de los cierres más duros de la noche.

Con WrestleMania en el horizonte, el episodio dejó abierta la duda sobre cómo responderá Stephanie Vaquer tras este duro golpe y si buscará revancha inmediata en las próximas emisiones.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad