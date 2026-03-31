La luchadora chilena Stephanie Vaquer protagonizó uno de los momentos más tensos del último episodio de Monday Night Raw, en una escena que elevó al máximo la rivalidad con Liv Morgan a pocos días de WrestleMania.

La luchadora nacional terminó brutalmente golpeada luego de irrumpir en el ring para encarar a su rival, tras una provocación verbal que encendió de inmediato al público.

Todo comenzó cuando Liv Morgan apareció ante los fanáticos en Nueva York para reivindicarse como una de las grandes figuras de la empresa. Desde el centro del cuadrilátero, lanzó un mensaje directo contra la chilena y dejó en claro que no piensa bajar el tono de la confrontación.

“Y eso es lo más bonito que van a ver de mí esta noche, porque Stephanie Vaquer, estás acabada”, disparó, marcando el tono de un segmento que rápidamente subió de temperatura.

El insulto que desató la furia de Stephanie Vaquer en pleno ring

La tensión escaló todavía más cuando Liv Morgan respondió a los cuestionamientos que, según su relato, le habría hecho Stephanie Vaquer sobre esconderse detrás de su familia.

En ese contexto, la estadounidense aseguró que es la chilena quien evita un enfrentamiento directo. Luego lanzó una frase que desató la reacción inmediata de la luchadora nacional: “¿Sabes qué? Mi madre me enseñó a no dejar nunca que nadie me gane la partida. ¿Y qué hay de tu madre? ¡Tu madre es basura, puta!”.

Liv Morgan se metió con la mamá de Stephanie Vaquer 🤬 #WWERaw pic.twitter.com/1iwAIo55X6 — WWE Español (@wweespanol) March 31, 2026

Fue entonces cuando Stephanie Vaquer irrumpió furiosa en el ring para irse a los golpes con su rival. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Roxanne Perez apareció por la espalda y se sumó al ataque, dejando a la chilena en clara desventaja.

La escena terminó con una agresión contundente sobre “La Primera”, en uno de los cierres más duros de la noche.

Con WrestleMania en el horizonte, el episodio dejó abierta la duda sobre cómo responderá Stephanie Vaquer tras este duro golpe y si buscará revancha inmediata en las próximas emisiones.