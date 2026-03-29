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VIDEO. Hugo Savinovich sufre brutal agresión en Chile durante Ambición de Poder 2026

El recordado comentarista de WWE fue atacado tras una controvertida lucha.

Juan Castillo

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Una jornada que prometía espectáculo terminó en polémica en el evento Ambición de Poder 2026 de Legión Lucha Libre, realizado en Chile, luego de que el reconocido comentarista Hugo Savinovich fuera agredido por el luchador Brian Kendrick tras una controvertida decisión en el combate estelar.

El incidente ocurrió luego de una lucha Fatal de 4 esquinas por el Campeonato Máximo de la promoción, donde Kendrick —ex campeón crucero de WWE— se había quedado inicialmente con la victoria.

Sin embargo, en medio de la celebración, Savinovich intervino acusando irregularidades en el resultado. “Brian había hecho trampa”, fue el reclamo que desató el conflicto y llevó a reiniciar el combate.

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Polémica decisión y agresión tras el evento

Tras la reanudación del enfrentamiento, el luchador Alexios logró imponerse, reteniendo el título máximo de Legión Lucha Libre en un desenlace que encendió los ánimos tanto dentro como fuera del ring.

Pero la tensión no terminó ahí. Antes del cierre del evento, Kendrick reaccionó de forma violenta y arremetió contra Savinovich, protagonizando una agresión que quedó registrada en video.

En las imágenes se observa cómo el luchador somete al comentarista con una llave, generando preocupación entre los asistentes.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, y, de momento, no se ha informado oficialmente sobre eventuales sanciones para el luchador.

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