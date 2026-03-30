¿Se encontrará con Stephanie Vaquer? John Cena volverá a la WWE para WrestleMania 42 con especial rol / Getty Images

La “Ruta hacia WrestleMania” acaba de dar un giro electrizante. El ícono de la WWE, John Cena, rompió el silencio para confirmar que será parte oficial de WrestleMania 42, evento que se llevará a cabo en Las Vegas.

A través de una publicación en su cuenta de X , el 17 veces campeón mundial —quien ya se encuentra retirado de la competición— dejó claro que, aunque su rol ha cambiado, su conexión con el “Escenario más Grande de Todos” sigue intacta.

Cena utilizó un tono nostálgico pero cargado de energía para dirigirse a sus millones de seguidores, dejando entrever que su presencia será una pieza clave en el esquema del evento: será el host de WrestleMania 42.

“Desde que me retiré, mi ‘camino’ ha sido un poco diferente... ¡pero ahora puedo decir oficialmente que voy a WrestleMania!!!! ¡Nos vemos en Las Vegas!”, publicó en sus redes sociales.

¿Cuándo es el WrestleMania 42?

WrestleMania 42 se llevará a cabo el sábado 18 y el domingo 19 de abril de este 2026. El evento tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Cabe recordar que la chilena Stephanie Vaquer también participará del evento, siendo esta su primera participación en un WrestleMania.