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Terremoto en Mega: Ola de despidos afecta a varios periodistas del canal

Según El Filtrador, el clima al interior de la señal es de incertidumbre.

Javier Méndez

Terremoto en Mega: Ola de despidos afecta a varios periodistas del canal

En una forma similar a lo que ocurrió en Canal 13 hace menos de dos semanas, actualmente se estaría viviendo un martes negro en Mega.

De acuerdo con el medio El Filtrador, la señal privada despidió a varios periodistas del área de prensa durante la jornada.

De acuerdo con el portal citado, los afectados serían Rafaela Bremer, Luis Castillo, Fabián Morales e Isidora Paul, quienes habrían sido notificados durante la mañana.

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“La noticia está en desarrollo y los números podrían aumentar”, precisó la nota, donde se indicó que los profesionales de la comunicación “cumplían roles en la cobertura de actualidad”.

“Sus salidas generaron impacto inmediato en la redacción, donde el clima desde temprano se describe como de incertidumbre”, sumaron, tras consultar a fuentes al interior del espacio ubicado en Avenida Vicuña Mackenna.

En una actualización, @noticiasespectaculo sumó más nombres: ⁠Sabrina Kennard, ⁠Christopher Armijo y Ana Valenzuela.

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Fabián Morales

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Rafaella Bremer

- ⁠Christopher Armijo

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