¿Se pueden prevenir las canas? Esto es lo que dice la ciencia / Getty Images

Aparecen de forma inevitable con el paso de los años y, para la mayoría, son el primer signo visible del envejecimiento. Sin embargo, la ciencia ha comenzado a mirar las canas no solo como una cuestión estética, sino como un proceso biológico complejo que, en ciertos casos específicos, podría no ser tan irreversible como pensábamos.

Recientes investigaciones publicadas por The New York Times y estudios dermatológicos liderados por expertos como Desmond Tobin y Ralf Paus, arrojan luces sobre qué ocurre realmente en nuestros folículos cuando el cabello decide volverse blanco.

¿Es posible recuperar el color?

Tradicionalmente se ha creído que una vez que sale una cana, el pigmento se ha ido para siempre. No obstante, un estudio realizado en 2021 cambió esta perspectiva al analizar la relación entre el crecimiento del cabello y el estrés.

El registro del tiempo: dado que el pelo crece un centímetro al mes, los científicos usaron las hebras como una “línea de tiempo”.

dado que el pelo crece un centímetro al mes, los científicos usaron las hebras como una “línea de tiempo”. El factor estrés: descubrieron que en periodos de alto estrés, el cabello perdía pigmento más rápido, pero —sorprendentemente— en periodos de relajación o vacaciones, algunos cabellos recuperaban parte de su color natural.

descubrieron que en periodos de alto estrés, el cabello perdía pigmento más rápido, pero —sorprendentemente— en periodos de relajación o vacaciones, algunos cabellos recuperaban parte de su color natural. La reserva límite: los expertos advierten que esto solo es posible si la reserva de células madre en el folículo no se ha agotado por completo. Una vez que las células mueren, el proceso es definitivo.

¿Por qué aparecen antes en algunas personas?

Si bien la genética es el factor número uno, existen otros elementos que pueden acelerar el proceso. La aparición prematura de canas en jóvenes suele estar ligada a niveles bajos de Vitamina B12 y hierro. El cigarrillo es uno de los factores externos con mayor evidencia científica en el daño de los melanocitos (células del color).

En tanto, ciertos fármacos para convulsiones o trastornos hormonales pueden gatillar la pérdida de pigmento de forma repentina.

¿Cómo prevenirlas?

Ante la proliferación de suplementos y cremas que prometen “curar” las canas, la comunidad médica es cautelosa. La Dra. Jessica Shiu advierte que no existe evidencia sólida de que estos productos logren penetrar realmente hasta el folículo piloso.

No obstante, recomiendan que para frenar la aparición de las canas, se debe reducir la carga emocional, ya que puede mantener activa la producción de melanina por más tiempo. Adicionalmente, se aconseja dormir entre 7 y 9 horas, lo cual ayuda a limitar el daño celular.