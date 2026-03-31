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Prisión preventiva para imputado por asesinar a inspectora en colegio de Calama

Además, se decretaron 180 dias de investigacion.

Juan Castillo

Pedro Marín

Agencia Uno

Agencia Uno

El Juzgado de Garantía de Calama decretó este martes la prisión preventiva para H.M.L., joven de 18 años imputado por el brutal ataque ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que terminó con la muerte de una inspectora y dejó además a otras personas heridas.

La decisión se adoptó durante la audiencia de formalización, donde el Ministerio Público presentó cargos por homicidio calificado consumado, cuatro homicidios calificados frustrados y delitos vinculados a la Ley de Control de Armas.

El crimen, registrado el viernes 27 de marzo, provocó conmoción en Calama y volvió a instalar el debate sobre violencia extrema en comunidades escolares. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el ataque no fue impulsivo, sino que habría sido preparado durante varios meses, con un nivel de planificación que impactó por su crudeza y por los objetivos que el imputado habría definido previamente.

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Durante la formalización, se reveló que el imputado mantenía en su domicilio un cuaderno con anotaciones donde habría estructurado el ataque. Según lo expuesto por la Fiscalía, el plan fue bautizado como “Dies irae”, expresión en latín que significa “día de ira”, y contenía referencias a sus motivaciones, objetivos específicos e incluso a posibles víctimas dentro del establecimiento.

La gravedad del caso quedó reforzada por otro antecedente expuesto por el Ministerio Público: en esos escritos, el imputado habría considerado atacar a niños de primero básico, a quienes identificaba como “blancos fáciles y puros”, además de contemplar agresiones contra “quien se cruce”.

Ese elemento fue parte de la argumentación fiscal para sostener que el hecho implicaba un alto peligro para la sociedad.

Finalmente, el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva y fijó un plazo de 180 días de investigación, además de agendar una audiencia de control para septiembre. La defensa, en tanto, pidió la inimputabilidad del joven, un punto que podría abrir una nueva discusión judicial en el desarrollo del caso.

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