Crimen en colegio de Calama: Fiscalía revela que imputado planeó atacar a niños de primero básico para “maximizar bajas”

Durante la audiencia de formalización realizada este martes, la Fiscalía expuso que el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta no fue un hecho espontáneo, sino que respondió a una preparación previa que incluyó planificación escrita, definición de objetivos y evaluación de escenarios posteriores.

El persecutor sostuvo que el imputado desarrolló lo que calificó como un caso de “violencia escolar planificada”, donde utilizó su conocimiento del establecimiento —horarios, espacios y funcionamiento interno— para ejecutar la agresión al interior del recinto educacional.

Entre los antecedentes clave, el Ministerio Público presentó un cuaderno incautado en la habitación del joven, en el que habría detallado el ataque. En ese registro fijó una fecha, nombró el hecho como “día de ira” y dejó por escrito motivaciones asociadas al odio y desprecio hacia otras personas.

La Fiscalía agregó que en ese mismo documento el imputado anticipó que no esperaba sobrevivir, y que incluso consideró la posibilidad de morir posteriormente en un contexto de encierro, además de prever eventuales consecuencias judiciales como una condena de presidio perpetuo.

En cuanto a los blancos del ataque, el fiscal indicó que el joven habría definido como objetivo principal a estudiantes de primero básico , a quienes consideraba vulnerables, junto con cualquier persona que se encontrara en su trayecto dentro del establecimiento.

Respecto de la dinámica de los hechos, se señaló que el 27 de marzo, alrededor de las 10:40 horas, el imputado ingresó al colegio con una mochila que contenía armas blancas, gas pimienta, sustancias químicas y un artefacto explosivo simulado. Antes de iniciar la agresión, se preparó en un baño utilizando antiparras y parte de una máscara.

Finalmente, la Fiscalía indicó que algunas de las armas portaban inscripciones vinculadas a ataques masivos ocurridos en el extranjero, lo que —a su juicio— refuerza la hipótesis de una acción inspirada en este tipo de hechos.