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“No hay razones políticas de fondo”: Ministro Rabat descarta cambios en Plan de Búsqueda tras salida de funcionarias y asegura que “va a continuar”

El secretario de Estado aseguró que la iniciativa se mantendrá sin alteraciones, anunció refuerzos en el equipo y llamó a “mejorar” su implementación.

Martín Neut

Diana Copa

Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos

Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos / VICTOR HUENANTE

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia tras la salida de tres funcionarias clave de la cartera, situación que abrió dudas sobre eventuales cambios en su conducción.

En ese contexto, la autoridad descartó modificaciones de fondo y recalcó que la política se mantendrá sin alteraciones. “El plan de Búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia (…) lo que he dicho se va a mantener en el tiempo”, afirmó.

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Asimismo, enfatizó que no existen motivaciones políticas detrás de los ajustes internos.

“No hay ningún cambio sustancial”

No hay ningún cambio sustancial como así se ha presentado públicamente. No hay razones políticas de fondo”, sostuvo.

Junto con ello, Rabat indicó que el foco estará en fortalecer la implementación del plan mediante la incorporación de nuevos profesionales.

“Hoy hay que tratar de mejorar el plan de búsqueda, van a llegar profesionales nuevos”, señaló, agregando que el equipo actualmente está compuesto por “aproximadamente 60 personas”.

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